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Yaşam

Gazeteci İsmet Taşkurt uğurlandı İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 15:46

-Gazeteci İsmet Taşkurt uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Gazeteci İsmet Taşkurt'un (79) cenazesi toprağa verildi. Taşkurt için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi Taşkurt'un kızları Zeynep Arıgan, Arzu Aşçıeli ve kız kardeşi Tangül Taşkurt taziyeleri kabul etti. Taşkurt'un cenazesi, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.  Iğdır'da 1933 yılında doğan Taşkurt, mesleğe 1955 yılında Şehir Gazetesinde muhabir olarak başladı. Havadis, Son Havadis, Yeni İstanbul, Bizim Anadolu gibi gazetelerde çalışan Taşkurt, 1970-1981 yılları arasında da Anadolu Ajansı'nda (AA) çalıştı.

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