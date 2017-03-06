Gazeteci İsmail Saymaz’ın paneline ‘tadilat’ iptali!

Eğitim Sen Bolu Şubesi’nin iş cinayetlerini tartışmak için Bolu’ya davet ettiği Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ın paneli için verilen salon iznini valilik, ‘tadilat’ gerekçesiyle iptal etti.

Bolu’nun yerel sitesi Medya 14’te yer alan habere göre, Eğitim Sen Bolu Şubesi gazeteci İsmail Saymaz’ı 8 Nisan’da düzenlenecek panel için Bolu’ya davet etti. Sendika, Bolu İl Müdürlüğüne müracaat etti ve kültür merkezi salonunu kiraladı. Önce salonun kiralaması ile bir sorun yok denildi, birkaç gün sonra Kültür Müdürlüğü valiliğin panele izin vermediğini bildirerek salonu iptal etti. Valilik gerekçe olarak ise o gün salonun teknik cihazlarının bakım ve onarımı yapılacağını ileri sürdü.

Yeni salon arayışı sürüyor

Ardından toplantıyı yeni yapılan bir otelin toplantı salonuna almak isteyen Eğitim Sen’lilere otel müdürü sabah verdiği salon kirası fiyatını öğleden sonra iki misli artırdı. Eğitim Sen Bolu Şube Yönetim Kurulu panelin nasıl ve nerede yapılacağı konusunda arayışlarını sürdürüyor.

"Neye hizmet etmektedir?"

Eğitim Sen Bolu Şubesi yaptığı açıklamayla konuyu kınadı ve “Anayasa ve diğer mevzuat gereği tarafsız olmaları zorunluluk olan kamu görevlileri bu kararları ile ne yapmaya çalışmakta, kime ve neye hizmet etmektedir?” dedi.

"Alman yasalarına göre mi hareket ediyor?"

Saymaz da Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bolu Valiliği, iş cinayetleri konulu panelim için yer vermedi. Valilik, panel için başvurulan 8 Nisan günü salonda teknik onarım yapacakmış. Bolu Valiliği, uygun dediği salonu "onarım yapacağız" diye bize vermedi. Yarın Ensar Vakfı'na tahsis ederse şaşmam.

Bolu Valiliği'nin yer tahsis etmemesi üzerine salon için başvurulan otel fiyatını iki kat arttırdı. Bolu'da iş cinayetlerini konuşamıyoruz. Bolu Valisi bugün var, yarın yok. Ben bu memlekette, çakılı stoper sayılırım. Bugün değilse bile yarın elbette Bolu'da özgürce konuşacağız.

Bolu Valiliği iş cinayetlerinin konuşulmasından neden çekiniyor? Taşeron şirketi mi var, kaçak işçi mi çalıştırıyor, nedir? Bolu Valiliği Alman yasalarına göre mi hareket ediyor? Hatırlatmak isterim: Burası Almanya değil, burası Türkiye.