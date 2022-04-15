Gazeteci İsmail Saymaz, “Şehvetiye tarikatı” davasında beraat etti

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Sultangazi'de Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği adı altında dergahı bulunan Büreyde Öncel'in hakkındaki çocuk istismarı iddialarından bir televizyon programında bahsetmesinin ardından kendisine açılan davada beraat etti.

Saymaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda beraat kararına ilişkin olarak, " Bugün kerameti kendinden menkul bir şeyh bozuntusunun hakkımda açtığı davadan beraat ettim. Bu mücadeleyi sevgili avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin sayesinde kazandım. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum." açıklamasını yaptı.