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Politika

Gazeteci İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı!

06 Ağustos 2020 19:45

CHP'li Muharrem İnce'nin partiden ayrılarak yeni bir parti kuracağına yönelik iddialarla ilgili konuşan gazeteci İsmail Saymaz, İnce'nin CHP'deki Genel Başkanlık hedefinden umudunu kestiğini ve anket yaptırarak yeni parti için nabız yokladığını, yeni parti için akademisyen ağırlıklı bir çevre oluşturulduğunu savundu. Saymaz, İnce'nin anket yaptırdığını da açıklarken, "'nce parti kurarsa oy verir misiniz?' diye soruluyor. Yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor" dedi.

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