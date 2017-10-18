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Gazeteci İsmail Küçükkaya adliyeden ayrıldı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA) Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi

18 Ekim 2017 16:05

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA) Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı\'na geldi. Küçükkaya, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek\'in bulunduğu 4. kata çıktı. Küçükkaya\'nın savcıya ifade vermediği, soruşturma konusu sözlerin sarf edildiği programın kayıtlarının dosyaya gelmesinin beklenmesine karar verildiği öğrenildi. Program kaydının, savcılığa ulaşmasının ardından Küçükkaya\'nın önümüzdeki günlerde savcıya ifade vereceği belirtildi.  

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin  İsmail Küçükkaya ve Fidel  Okan hakkında \"Kamu görevlisine hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatmıştı. 

(FOTOĞRAF)

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