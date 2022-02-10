Gazeteci İsmail Arı: AKP'li vekil Ahmet Akay, "Sana ulaşırsam seni perişan ederim" diye beni açıkça tehdit etti

Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın "Sana ulaşırsam seni perişan ederim" sözleriyle kendisini tehdit ettiğini duyurdu.

Arı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın avukatının satışı yasak uzun namlulu silahla videosuna ulaştım. AKP Milletvekili Akay'ı bir açıklamanız var mı? Diye aradım. Akay, "Sana ulaşırsam seni perişan ederim" diye beni açıkça tehdit etti. Milletvekili Akay'a "beni tehdit ediyorsunuz" dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü. Ayrıca Akay'ın bu ilk vukuatı da değil. Ayrıca Akay'ın bu ilk vukuatı da değil. Daha önce de oğlunun memura rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. AKP'li Akay'ın avukatı Şerafettin Akay, aynı zamanda da öz yeğeni. Sosyal medya hesabı da oldukça ilginç." ifadesini kullandı.