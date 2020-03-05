Gazeteci Işıl Özgentürk beraat etti

Gazeteci-yazar Işıl Özgentürk, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası' yapmak iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında, Twitter üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası' yapmak iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Özgentürk’ün avukatı, arkadaşları ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu katıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Özgentürk, savcının iddialarının kendisini üzdüğünü belirterek, "Çok üzülüyorum keşke gazeteci olmasaydım ülkemin sorunlarına duyarsız kalsaydım dedim. Ben bir yurtseverim. Benim bir terör örgütü ile bağlantılanmam çok zoruma gitti. 73 yaşındayım 50 yıldır gazetecilik yapıyorum, oyun yönetiyorum. 12 Eylül de istesem yurt dışına giderdim. Ama gitmedim, ben başka ülkede yaşayamam” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Özgentürk’ün beraatine karar verdi.