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Yaşam

Gazeteci İrfan Ülkü vefat etti

Azerbaycan uzmanı gazeteci yazar İrfan Ülkü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlediği ülkede hayatını kaybetti.

15 Ekim 2008 03:00

Azerbaycan uzmanı gazeteci yazar İrfan Ülkü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlediği ülkede hayatını kaybetti.
Marmara Grubu Vakfı heyetiyle beraber Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Bakü'de izleyen gazeteci yazar İrfan Ülkü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ülkü yolda hayatını kaybetti. Çalıştığı televizyonun sabah canlı yayınına bağlanan ve seçim sandıklarının bulunduğu yerlerde de yayınlarını sürdüren gazeteci yazar Ülkü, yayından hemen sonra vatandaşlarla sohbet ederken aniden fenalaştı. Yanında bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Leyla Tavşanoğlu ve vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yolda vefat etti. Ülkü'nün vefatı gözlemci heyetinde de büyük üzüntü yarattı.

Ülkü daha önce Haydar Aliyev'in hayatını yazmıştı. Azerbaycan konusunda çok sayıda çalışması bulunan Ülkü'nün ani ölümü şok etkisi yarattı.

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