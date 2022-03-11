Gazeteci İhsan Onur yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kıdemli üyelerinden, 'Basın Şeref Kartı' sahibi gazeteci İhsan Onur hayatını kaybetti. Onur'un cenazesi 12 Mart 2022 Cumartesi günü öğle namazının ardından Basınköy Camii'nden alınarak Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TGC'den taziye mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İhsan Onur’un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli meslektaşımız İhsan Onur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Onur’un, ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.”

Hasan Cemal: Çok büyük üzüntü duydum

T24 yazarı, gazeteci Hasan Cemal, Twitter hesabından Onur'un vefatının ardından baş sağlığı mesajı paylaştı:

"İhsan Onur’un vefatından çok büyük üzüntü duydum. Birlikte çalıştığımız Cumhuriyet yılları bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti gitti. Başımız sağ olsun."

İhsan Onur kimdir?

1935 yılında İstanbul’da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi. Mesleğe 1953 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı. Vatan ve İkdam gazetelerinde çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabir, yönetici olarak uzun yıllar hizmet etti. Son olarak Bakırköy Belediyesi’nde basın danışmanı olarak görev yaptı. Basın Şeref kartı sahibi olan İhsan Onur evli ve iki çocuk babasıydı.