Aracında Özgürlükçü Demokrasi gazetesi taşıdığı için “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanan Gazeteci İbrahim Coşkun beraat etti. Coşkun ile ilgili Muş Emniyet Müdürlüğü'nün gönderdiği bilgileri, Muş Cumhuriyet Savcılığı yalanladı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gazeteci İbrahim Coşkun'a, aracında 102 adet Özgürlükçü Demokrasi gazetesi bulundurması nedeniyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla açılan davanın karar duruşması, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Gazeteci Coşkun ve avukatı katıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığından gelen yazıda, 25 Ağustos 2016 tarihli gazeteler hakkında herhangi bir toplatma kararı olmadığına yer verildi. Gelen belgelerin okunmasının ardından Avukat Mehmet Tarlabölen ve Coşkun savunma yaparak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, Coşkun’un üzerine atılı suçun maddi unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatine karar verdi.