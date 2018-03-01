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Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin davasında görevsizlik kararı...

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme" suçlarından yargılandığı davada,

01 Mart 2018 14:35

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle \"Cumhurbaşkanına hakaret\" ve \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme\" suçlarından yargılandığı davada, görevsizlik kararı verildi. Mahalli, söz konusu eylemle ilgili basın suçlarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacak.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Hakim, sanık Hüsnü Mahalli’nin gazetede yayınlanan yazısı nedeniyle Basın Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince görev hususunda görüşlerini sordu. Sanık avukatları savunmalarında Basın Kanunu açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirttiklerini söyledi. 

\"TWİTTER\'DAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE CEZALANDIRILSIN\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise gazetede yayınlanan yazı açısından görev hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını ancak Twitter hesabında yayınlanan yazılar açısından sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

\"BERAATİMİ İSTİYORUM\"

Twitter hesabında yayınlanan yazıda cumhurbaşkanının adının ima yoluyla dahi geçmediğini belirten Hüsnü Mahalli, \"Ben gazetecilik faaliyeti kapsamında özellikle siyasetçilerin söylediklerini kaynak olarak alıyorum. Dolayısıyla yorumlarımı da bu söylenenlere dayandırıyorum. Bana yöneltilen suçlamaların hiçbiri ciddi nitelikte değildir. Bir gazeteci olarak beni yaralamaktadır. Dolayısıyla beraatime karar verilmesini talep ediyorum\" dedi. 

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanığın üzerine atılı fiilin basılmış eser yoluyla işlenmesini ve sanığın aynı gazetede yazar olmasını gözönüne alarak Basın Kanun\'una göre bu eylemle ilgili olarak İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevli olduğunu ifade etti. Sanığın twitter hesabından yayınladığı sözler ve Halk TV’de yaptığı konuşma nedeniyle üzerine atılı eylemlerinde suçun sabit olması halinde zincirleme suç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu davaya görevsizlik kararı verildiği de kararda yer aldı. 

 

 

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