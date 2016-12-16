Gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklandı

Gazeteci Hüsnü Mahalli "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklandı.

Mahkemenin tutuklama kararında, Mahalli'nin 2 Aralık 2016'da Halk Tv Medya Mahallesi programında yapmış olduğu konuşmalara atıf yer aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kararda, Hüsnü Mahalli'nin "Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütlerine destek olmakla ve Suriye'yi mahvederek orada akan kandan ülkemizi, hükumetimizi ve Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutarak dünyaya bu şekilde gerçek olmayan beyanda bulunup açık bir şekilde iftira dolayısıyla onur kıracak nitelikte hakaret niteliği taşıyan beyanlarda bulunmuştur" ifadesi yer alıyor.

67 yaşındaki gazetecinin savcılıktaki ifadesini de yayınlayan Doğan Haber Ajansı, Hüsnü Mahalli'nin, "2011'de dönemin başbakanının (Recep Tayyip Erdoğan) tavsiyesi ile Türk vatandaşı oldum" şeklinde ifade verdiğini bildirdi.

DHA'ya göre Mahalli'nin ifade tutanağında yer alan bazı başlıklar şöyle:

"IŞİD, El Nusra gibi terör örgütlerinin gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel basın ve diğer platformlarda yaptıkları propaganda faaliyetlerinin içeriği açık kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Ben söz konusu tespitlere dayanarak hükumetin bu konuda duyarlı olmasını, bu gibi değerlendirmelerin ülkemizi ve hükumetimizi uluslararası camiada zor durumda bırakacağını, duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belirttim.

Atılı suçlamaya muhatap olmak benim için onur kırıcıdır. Benim, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin saygınlığını zedeleyebilecek şekilde bir olgu itham etmem söz konusu değildir. Ben 2011 yılına kadar, hükumetimiz ile Ortadoğu ülkeleri arasında dostluk ilişkileri kurulmasına ve geliştirilmesine aracılık ettim, hükumetimize bu konuda danışmanlık da yaptım. Ben Ortadoğu'da tanınan bir gazeteciyim. Türkiye Cumhuriyeti adına danışmanlık yaptığım için Arap medyasında benim için Türk ajanı söyleminde bulunulmuştur. 2011 yılı Şubat ayında da, dönemin başbakanının tavsiyesiyle Türk vatandaşı oldum. Anlattığım nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum…

Ayrıca benim nörolojik MS hastalığım bulunmaktadır. Gözaltındayken rahatsızlanmam sonucu doktorların tedavi görmem yönündeki ısrarlarına rağmen ifade vermek amacıyla adliyeye geldim. Yeniden hastanede tedavi olmam gerekmektedir. Sağlık sorunlarımı devlet büyüklerimiz de bilmektedir."

Mahkerme kararında, Hüsnü Mahalli'nin cezaevinde tedavi edilebileceği ifadesi de yer aldı.

Hüsnü Mahalli'nin tutuklanma kararı sonrası CHP Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yayınladı.

"AKP'nin Ortadoğu'daki gizli pazarlıklarını deşifre etmesinin önüne geçilmek isteniyor. Tutuklamanın özeti budur." diyen Yarkadaş, Mahalli'nin "suç bulunarak" tutuklandığını öne sürdü.

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

"Hüsnü Mahalli soruşturması tam bir hukuk garabeti... Savcılık soruşturmayı 301'den açıyor. Dosyada Adalet Bakanı'nın izninin olmadığı ortaya çıkınca, bu kez madde değiştirildi. Savcı, 301'i iptal etti; TCK 299 ve 125'ten tutuklama istedi. Akıl alır gibi değil.

Hukukçular bilirler; her iki maddeden de tutuklama işlemi gerçekleşmiyor. Savcı buna rağmen tutuklama talep ediyor. Dosyada gizlilik kararı olmadığı halde; 40 saattir gizlilik kararı varmış gibi davranılıyor. Mahalli'ye bu sırada suç aranıyor."

Hüsnü Mahalli, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Aralık'ta gözaltına alınmış, yaklaşık 40 saat süren gözaltı sürecinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilmişti.