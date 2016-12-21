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Gazeteci Hüsnü Mahalli Cerrahpaşa'ya sevk edildi

Doktorlar, Mahalli'nin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtmişti

21 Aralık 2016 19:52

Tutuklu Gazeteci Hüsnü Mahalli, verilen raporlar üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Hüsnü Mahalli, öğlen saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 

Konu ile ilgili bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mahalli'nin Pazartesi günü geniş kapsamlı bir tedaviden geçtiğini belirterek, "Mahalli, rahatsızlanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Doktorlar burada Mahalli'yi tedavi etti. Ardından da mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye yatırılması gerektiği yönünde rapor verdi. Ayrıca İstanbul Tabip Odası da bu raporları kendi kurullarında değerlendirdi. İstanbul Tabip Odası da Mahalli'nin mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine avukatları Turan Aydoğan ile Muhterem Aktaş her iki raporu mahkemeye sundu. Raporlar aynı zamanda cezaevi yönetimine de verildi. Bunun üzerine sevk gerçekleşti" dedi. 

 

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