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Yaşam

Gazeteci Hızır Tüzel'e veda

Ayvalık'taki evinde vefat eden Radikal gazetesi röportajcısı gazeteci Hızır Tüzel'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

07 Nisan 2009 03:00

Balıkesir'de vefat eden gazeteci Hızır Tüzel'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Tüzel için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Hızır Tüzel'in eşi Tansel Tüzel ile kız kardeşleri Sevinç Tüzel ve Mine Tüfekçi, taziyeleri kabul etti.

Hızır Tüzel'in cenaze törenine, Nebil Özgentürk, Burhan Şeşen, Ali Poyrazoğlu, Payidar Tüfekçi, CHP'li Gürsel Tekin ve Radikal Gazetesi çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Tüzelin cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1956 yılında İstanbul'da doğan Hızır Tüzel, Radikal Gazetesi'nden önce Nokta, Onyedi, Kadınca ve Aktüel gibi dergilerde çalıştı.

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