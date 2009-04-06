Gazeteci Hızır Tüzel hayatını kaybetti

Radikal gazetesinde röportajlar yapan ve köşe yazıları yazan 53 yaşındaki Hızır Tüzel, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi’ndeki evinde hayatını kaybetti.



Hızır Tüzel'in cansız bedeni önceki gün saat 21.30'da İstanbul’dan gelen eşi Tansel Tüzel tarafından evinde bulundu. Tüzel'in eşinin haber vermesi üzerine, savcılık ve polis ekipleri eve gelip inceleme yaptı.



Ardından Hızır Tüzel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Radikal’deki ‘Gülersem Öldür Beni’ başlığı altında yayınlanan röportajlarıyla tanınan Tüzel’in, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtiliyor.



Eşininin ölümünün ardından Tansel Tüzel, "Eşim bize yeni bir hayat kurmak için Ayvalık'ta ev almıştı. Onun dekorasyonu ve inşaat işleriyle uğraşıyordu. Dün akşam kendisinden ses seda çıkmayınca polisle kapıyı kırarak eve girdik. Şu an cenazesi Bursa'da" açıklamasında bulundu.



1956 yılında İstanbul’da doğan Hızır Tüzel Nokta, Kadınca, Aktüel gibi dergilerde görev yaptı. Reklam ve televizyon yazarlığı da yapan Tüzel, son 5 yıldır Radikal Gazetesi’nde çalışıyordu. Tüzel, Türkiye’nin önemli röportajcılarından biri olarak gösteriliyordu.

