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Yaşam

Gazeteci Hikmet Bila hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Hikmet Bila, bu sabah Ankara'daki evinde hayatını kaybetti...

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Hikmet Bila, bu sabah Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. Hikmet Bila, yarın İstanbul'da öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Hikmet Bila Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın kardeşiydi.



Hikmet Bila, 1954 senesinde Zonguldak şehrinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1986’da "Milliyet" gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı gazetede sekiz yıl yazı işleri müdürlüğü ve dört yıl yayın koordinatörlüğü yaptı. Milliyet gazetesinde yazmaktayken bu gazetede yaptığı görevin sona  ermesi sonrasında NTV’ye geçti. 3 yıl süreyle bu kanalda yayın koordinatörlüğü ve danışmanlık görevlerini yürüttü. Ardından Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlayan Hikmet Bila 2009 senesinin ilk aylarından itibaren ise Vatan gazetesinin yazar kadrosuna katıldı.

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