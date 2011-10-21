Gazeteci Hikmet Bila hayatını kaybetti

T24 -

Hikmet Bila, 1954 senesinde Zonguldak şehrinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1986’da "Milliyet" gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı gazetede sekiz yıl yazı işleri müdürlüğü ve dört yıl yayın koordinatörlüğü yaptı. Milliyet gazetesinde yazmaktayken bu gazetede yaptığı görevin sona ermesi sonrasında NTV’ye geçti. 3 yıl süreyle bu kanalda yayın koordinatörlüğü ve danışmanlık görevlerini yürüttü. Ardından Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlayan Hikmet Bila 2009 senesinin ilk aylarından itibaren ise Vatan gazetesinin yazar kadrosuna katıldı.