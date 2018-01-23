Gazeteci Haydar Ergün ve Seda Taşkın tutuklandı

Dün Ankara'da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın ve bir hafta önce Diyarbakır'da gözaltınıp İstanbul'a getirilen Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül, çıkarıldıkları mahkemelerce “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Havaalanı'nda gözaltına alınıp İstanbul’a götürülen ve 7 gün sonra mahkemeye çıkarılan Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Muş’ta 20 Aralık tarihinde “hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınıp, “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, karar üzerine dün Ankara’da yeniden gözaltına alınan Taşkın’ın, bugün SEGBİS ile Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alındı.

Gazeteci Taşkın, ifade işlemlerinin ardından “örgüt üyeliği” suçlaması ile tutuklandı.