T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Haydar Ergün ve Seda Taşkın tutuklandı

Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar ErgüL ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

23 Ocak 2018 21:07

Dün Ankara'da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın ve bir hafta önce Diyarbakır'da gözaltınıp İstanbul'a getirilen Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül, çıkarıldıkları mahkemelerce “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı. 

Diyarbakır Havaalanı'nda gözaltına alınıp İstanbul’a götürülen ve 7 gün sonra mahkemeye çıkarılan Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı. 

Muş’ta 20 Aralık tarihinde “hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınıp, “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, karar üzerine dün Ankara’da yeniden gözaltına alınan Taşkın’ın, bugün SEGBİS ile Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alındı. 

 Gazeteci Taşkın, ifade işlemlerinin ardından “örgüt üyeliği” suçlaması ile tutuklandı. 

ETİKETLER

Demokratik Modernite dergisiHaydar ErgünSeda TaşkınMezopotamya Ajansımuhabirtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24