Gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin yıl dönümü

Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 90. yıl dönümünde İzmir'de törenle anıldı.



Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı'nın önünde düzenlenen törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Akıncılar, Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919'da istilacı güçlere ilk kurşunu atarak şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi.



İlk kurşunun İzmir'de atılmasının kentin Türk tarihindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Akıncılar, şöyle konuştu:



"Bu günlere ulaşmamızda gözünü kırpmadan vatan uğruna şehit olanların elbette yerleri büyüktür ancak Şehit Gazeteci Hasan Tahsin ilk kıvılcımdır, ilk kurşundur. Türk milletinin tam bağımsızlık ve gerçek demokrasi yolundaki mücadelesi o ilk kurşunda, o ilk kurşunu sıkan yürekte vardı. İzmir'in Türk olduğunu, tarih boyunca da Türk kalacağını sıktığı ilk kurşunla dünyaya haykıran şehit gazeteci Hasan Tahsin ile arkadaşlarının adları İzmir Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde milletçe gerçekleştirilen İlk Kurşun Anıtı'nda ebedileşti."



Şehit gazeteci Hasan Tahsin'in istilacı güçlerin İzmir'e girerken attığı ilk kurşunun yurdun dört bir yanından başka kurşunlar atılmasına yol açtığını ifade eden Akıncılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de atılan son kurşunlarla büyük zaferle noktalandığını söyledi.



Erol Akıncılar, basın mensuplarının Hasan Tahsin'in gazeteci olmasından gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Geçmişte dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen basın, ne yazık ki her geçen gün yok edilmeye çalışılıyor. Basına yönelik her geçen gün artan siyasi baskılar, sindirme politikaları ve belli bir kulvara çekme uğraşları ne yazık ki beraberinde ciddi bir kamplaşmayı da getirmektedir. Basın mensuplarına yönelik saldırıların yanı sıra haksız gözaltılar, tutuklamalar düşündürücü boyuta gelmiştir."



Akıncılar, şehit gazeteci Hasan Tahsin ile arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve şehitler önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.



Törene, İzmir Vali Vekili Aydın Alper, Ege Ordusu Komutanlığı adına Tümgeneral Ümit Dündar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, askeri ve mülki erkan katıldı.



Törende, İlk Kurşun Anıtı'na çelenk konuldu.

