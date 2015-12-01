Gazeteci Hasan Pulur son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının duayen isimlerinden Gazeteci-yazar Hasan Pulur son yolculuğuna uğurlandı. Pulur, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Pulur'un cenazesine iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Eski Bakanlar Hikmet Sami Türk, Sümer Oral, Mehmet Ağar ve Ertuğrul Günay da cenaze törenindeydi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol cenaze törenine katılarak Pulur ailesine taziyede bulundu.

Hasan Pulur'un oğlu: Bize güzel bir miras bıraktı

Taziyeleri kabul eden Hasan Pulur'un oğlu Bülent Pulur, babasının 6 aydır yoğun bakımda yattığını söyleyerek, " Doğal olarak yazılarına ara verdi. Ondan önce de rahatsızlığı devam ediyordu ama ona rağmen yazılarına devam etti. Çok sıkıntıları vardı son bir ayında. Huzura erdi diye düşünüyorum. Çok seveni varmış, O da bize güzel bir miras" diye konuştu. Bülent Pulur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun da telefonla taziyede bulundukları bilgisini verdi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz da cenazeye katıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Hasan Pulur için " Türk basının simge isimlerinden birisiydi. Onun kaybıyla Türk basını biraz daha öksüz kaldı. Bütün basın camiasının, sevenlerinin başı sağolsun" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ağar: Kökeni polis muhabirliğiydi

Pulur'u genç bir şube müdürüyken tanıdığını söyleyen Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da " Kendisinin kökeni polis muhabirliğiydi. Uzun zamanlar, abiliklerini, insanlıklarını paylaştık. Bizim yükselişimiz içerisinde önemli yeri olan insanlardan biriydi. Tecrübelerinden çok istifade ettiğim bir insandı. Düzgün bir kalem, dürüst bir insandı" şeklinde konuştu.

Aydın Doğan: Mesleğin tüm kademelerinde bulundu

Cenazeye katılan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan kendisine mikrofon uzatan habercilere de Pulur'la ilgili olarak, " Ben Hasan Pulur'a 'Hoca' derdim. Hoca nur içinde yatsın. Bab-ı Ali bir ustasını daha kaybetti. Yıldızlar teker teker gidiyor. İyi bir yazardı. Çok karakterli bir adamdı. Mesleğin bütün kademelerinde bulunmuş, Polis Adliye muhabirliğinden, yazı işleri müdürlüğünden, yazarlıktan, danışmanlıktan, bütün kademelerinde bulunmuş değerli bir ustaydı" değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet Gazetesi Eski Başyazarı Oktay Ekşi de " Bu meslek ciddi bir yıldızını ve ustasını kaybetti. Nur içinde yatsın" dedi.

"O kadar saygılı bir insandı ki..."

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç de " Ben Milliyet'te muhabirliğe başladığım zaman o yazı işleri müdürüydü. Sonra ben Güneş Gazetesi'ne Yazı İşleri Müdürü olarak gittim. O yazar olarak geldi. Bana dedi ki, ' Bak ben senin yazı işleri müdüründüm. Şimdi sen benim yazı işleri müdürümsün' dedi. Ve o kadar saygılı bir insandı ki, yazısını yazar, kendi eliyle gelir verirdi bana. Okurdum. Okuduğum sürede de beklerdi. Bu eski Bab-ı Ali terbiyesi böyleydi" diye konuştu.

Okul arkadaşı eski bakan konuştu

Pulur'un okul arkadaşı olduğunu söyleyen Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de " Büyük bir şair, insanları seven, bütün Türk toplumunu kucaklayan bir insandı. Türk Milleti büyük bir evladını kaybetti" dedi.

"Güzel anılar bıraktı"

Hasan Pulur'la Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) birlikte yöneticilik yaptıklarını hatırlatan TGC Başkanı Turgay Olcayto, " Gençlerin öğreneceği çok şey vardı. Hem yönetici olarak, hem iyi bir kalem olarak güzel anılar bıraktı" diye konuştu.

Eşini ve oğlunu kaybetmişti

83 yaşında hayatını kaybeden Hasan Pulur, 13 Şubat 2007 tarihinde 50 yıllık hayat arkadaşı Meral Pulur'u, 17 Ağustos 2010 tarihinde de iki oğlundan biri, 53 yaşındaki Korkut Pulur'u kanser hastalığı sebebiyle kaybetmişti. Hasan Pulur'un cenazesi Aşiyan Mezarlığı'daki aile kabristanına defnedildi.