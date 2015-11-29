Gazeteci Hasan Pulur, 83 yaşında hayatını kaybetti

Milliyet gazetesi ile özdeşleşen kalem Hasan Pulur, 83 yaşında hayatını kaybetti. Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören Hasan Pulur, saat 12.00 sıralarında hastanede vefat etti. Pulur'un cenaze töreni 1 Aralık, Salı günü düzenlenecek.

Milliyet gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras, geçtiğimiz Ağustos ayında, Hasan Pulur'un hastalığı nedeniyle bir süre yazamadığını açıklamıştı. Uras yazısında, "Hasan Pulur son iki aydır hastanede yoğun bakımda. Oğlu Bülent Pulur ve dostları iyiliği için dua ediyorlar. Hasan Pulur’un 'Hayatı Gazetecilik'tir. Muhabirlikten yayın koordinatörlüğüne ve köşe yazarlığına, gazeteciliğin her kademesinde başarılı oldu. Olayların sivri yanlarını yakalamakta ve sergilemekte o kadar ünlendi ki 'olağandışı gelişmeler' karşısında insanlar 'Tam Hasan Pulur’luk' diyerek tepki gösteriyorlar" demişti.

Hasan Pulur kimdir?

Bir dönem Türk basınına damga vuran, büyük ilgi gören dizi kitaplar olarak da yayımlanan Olaylar ve İnsanlar köşesindeki yazılarıyla etki yaratan Hasan Pulur, 1932'de İstanbul'da doğdu. Babası subay olan Pulur, birçok okulda öğrenim gördü.

Pulur, sırasıyla, Son Saat (1954), Yeni İstanbul (1955), Vatan, Havadis, Akşam (1957), Milliyet (1 Mart 1961-79 yazı işleri müdürü); Hürriyet (1979-86, yayın koordinatörü), Güneş (1986-88), Milliyet (Temmuz 1988'den bugüne) gazetelerinde çeşitli kademelerde çalıştı.

Pulur, Milliyet gazetesine ilk olarak, 1 Şubat 1979'da öldürülecek Abdi İpekçi'nin yardımcısı olarak adım attı. Yine perde arkası çözülmeyecek bir cinayete hedef olacak Hrant Dink, 2004'te Sabiha Gökçen’in Ermeni olduğunu iddia ettikten sonra yazdığı "Yazar belli ki Türkçeyi iyi biliyor, 'aba altından sopa göstermek' deyimini duymuş mudur hiç" sözleri Pulur'u tartışma konusu yaptı.

Pulur, 13 Şubat 2007'de 50 yıllık hayat arkadaşı Meral Pulur'u kaybetti. Oğlu Korkut Pulur, 17 Ağustos 2010 tarihinde kanser hastalığı nedeni ile 53 yaşında vefat etti.

Erdoğan Demirören'in sahipliğine geçen ve Derya Sazak'ın yönettiği Milliyet'te, 28 Şubat 2013'te Namık Durukan imzasıyla yayımlanan ve daha sonra Hasan Cemal'in gazete ile yollarını ayırmasına sebep olan "İmralı Zabıtları" haberi hakkında yazdığı yazı sansürlendikten sonra Pulur, T24'e verdiği söyleşide şunları söylemişti:

“Gidilen yol, daha önceden belli olmuştu. 50 yılını dolduran, yürüyemeyen adamın altından üç kuruşluk arabayı alıyorlar. Yayın Koordinatörü, yazıyı koymamakta ısrarlı ve yazıyı koyarsa, patronun nasıl müşkül olacağına dair masallar anlatıyor bana. ‘Yukarıda ailece toplantı yapıyorlar, durum parlak değil, belki gazeteyi kapatırlar’ diyor...”

“Beni tedirgin edip arabamı alarak Milliyet'ten ayıramazsınız. Ama yazılarıma müdahale edemezsiniz. Kovacaksanız, kovun.”

"Olaylar ve İnsanlar" adlı köşesiyle bilinen Pulur, yazıları ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yarışmalarında başarı ödülleri kazandı. Pulur, köşesinde yayımlanan yazılarını kitaplarda topladı.

Hasan Pulur'un imzasını taşıyan kitapları şöyle:

- Olaylar ve İnsanlar/ 1 1961 (1972)

- Olaylar ve İnsanlar/ 2 1973 (1978)

- Olaylar ve İnsanlar/ 3 1979 (1984)

- Olaylar ve İnsanlar/ 4 1986 (1988)

- Olaylar ve İnsanlar/ 5 1988 (1990)

- Olaylar ve İnsanlar/ 6 1991 (1992)

- Muhafızı Atatürk'ü Anlatıyor (2000)

- "Olaylar ve İnsanlar"ın Peşinde Bir Ömür (2006)