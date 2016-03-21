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Yaşam

Gazeteci Haluk Şahin kalp krizi geçirdi

"Kendimi mide şikayeti ile gittiğim hastanenin yoğun bakımında buldum"

21 Mart 2016 15:09

Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Haluk Şahin'in dün gece kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; anjiyo olan Şahin'in, hastanede tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Haluk Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Dün gece evde sindirimle ilgili olduğunu sandığım şiddetli mide ve göğüs sancıları geçirdim. Bir reflü krizi sanıyordum. Sabah geldiğim hastanenin gastroenteroloji uzmanı, mide ile ilgili bir şey yapmadan kalp krizi olmadığına bakalım diyerek beni bir kardiyoloğa gönderdi. Ve onun yaptığı testler dün gece kalp krizi geçirdiğimi ortaya koydu. Kardiyolog arkadaş büyük bir dirayetle beni hemen anjiyoya aldı, tıkanmış damarı balonla açıp stent koydu. Kendimi mide şikayeti ile gittiğim hastanenin yoğun bakımında buldum. Üç gün buradayım. Görüşme ve telefon yok, ama sosyal medya ve internet açık. Sonra 15 gün istirahat gerekirmiş. Dostlarımın üzülmelerini gerektirecek bir durum yok. İyiyim, kafam projelerle dolu.”

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