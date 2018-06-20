Yurt gazetesinde yayımlanan yazısında eski Sakarya Valisi Avni Coş'a hakeret ettiği iddiasıyla açılan davada mahkûm olup tazminatı ödemediği için tutuklanan gazeteci Hakan Gülseven tahliye oldu.

TIKLAYIN-Yazısı nedeniyle mahkûm olmuştu; tazminatını ödeyemeyen gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı

Vali Hüseyin Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla hakkında hüküm bulunan Gülseven, Yurt Gazetesinde yer alan yazısına yönelik açılan davanın sonucu olarak mahkûm edildiği tazminatı gazete yönetiminin ödemeyi gerçekleştirmemesi sebebiyle Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Gülseven, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan serbest bırakıldığını duyurarak kendisiyle dayanışma gösteren ODTÜ'lü eski dostlarına teşekkür etti.