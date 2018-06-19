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Yazısı nedeniyle mahkûm olmuştu; tazminatını ödeyemeyen gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı

Gülseven hakkında eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a yönelik hakaret iddiasıyla dava açılmıştı

19 Haziran 2018 15:24

Gazeteci ve yazar Hakan Gülseven,  Yurt gazetesinde yayımlanan yazısı dolasıyla Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla açılan davada tutuklandı.

Vali Hüseyin Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla hakkında hüküm bulunan Gülseven, Yurt Gazetesinde yer alan yazısına yönelik açılan davanın sonucu olarak mahkûm edildiği tazminatı gazete yönetiminin ödemeyi gerçekleştirmemesi sebebiyle Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Odatv'ye bilgi veren Hakan Gülseven'in avukatı Deniz İpek, Gülseven'in tutuklanmasına neden olan tazminat cezasının 7 bin TL olduğunu belirterek "Para yatırılmayınca 350 gün hapis cezasına dönüştü" dedi.

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