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Gazeteci Hakan Gülseven serbest bırakıldı

21 Mayıs 2020 15:32

Serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazıyla tutuklama istemiyle tekrar ifade vermeye giden gazeteci Hakan Gülseven adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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