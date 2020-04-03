Sosyal medyada “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki teknesinde gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savunmuştu.

Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söylemişti.