Gazeteci Güneş'in sesi yasa teklifine konu oldu

AKP Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, kaza, doğal afet, patlama, terör saldırısı ve benzeri olaylarda ölen ya da yaralananların görüntü ve seslerinin yayınlanmaması, bu kişilerin isimlerinin ailelerinin izni olmadan açıklanmaması amacıyla yasa teklifi hazırladı.



TBMM Başkanlığına sunulan teklif, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre, kaza, doğal afet, patlama, terör saldırısı ve benzeri olaylarda ölen ya da yaralananların görüntü ve sesleri medyada yayınlanmayacak, bu kişilerin isimleri, ailelerinin izni olmadan açıklanmayacak. Bu düzenleme, yayın ilkeleri arasına alınıyor.



Kaza, doğal afet, patlama, terör saldırısı ve benzeri olaylarda ölen veya yaralanan kişilerin görüntülerinin ve seslerinin internet ortamında yayınlanması, isimlerinin ailelerinin izni olmadan açıklanması halinde, ilgili yasada erişimin engellenmesine ilişkin hükümlerin uygulanması da öngörülüyor.



Teklif, konuyla ilgili olarak Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu ile internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda düzenleme yapılmasını içeriyor.



‘Güneş’in yürek burkan telefon görüşmesi’



Teklifin gerekçesinde, kaza, doğal afet, patlama veya terör saldırılarına ilişkin görüntüler ile bu olaylarda yaşamını kaybeden ya da ölüm tehlikesini atlatmamış kişilerin isimleri medyaya yansırken yeterince temkinli ve hassas yaklaşımlar sergilenmediği belirtildi.



Avrupa ülkelerine bakıldığında, İspanya'da 154 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında hiçbir görüntünün ajanslar tarafından servis edilmediği, İngiltere'nin Başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005'te meydana gelen terör saldırılarına ilişkin tek kare ceset fotoğrafı yayınlatılmadığı hatırlatılan gerekçede, Amsterdam'da düşen THY uçağına ait Hollanda medyasında ölü ya da yaralıları gösteren karelerin yer almadığı, yetkililerin kesinleşmemiş hiçbir bilgiyi medyayla paylaşmadığı, ölenlerin isimlerinin ailelere bildirildiği ve onların izni olmadan kamuoyuna açıklamadığına vurgu yapıldı.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği helikopter kazasında, yaralı Gazeteci İsmail Güneş'in kazayı 112 Acil Servise bildirdiği anlatılan gerekçede, şöyle denildi:



"Güneş'in Acil Servis görevlisiyle yaptığı yürek burkan telefon görüşmesinin ve sonrasında helikopter enkazına ait görüntülerin, o kişilerin ailelerinde ve toplumda yaratacağı derin travmalar göz ardı edilerek defalarca yayınlanması, bu konudaki yaklaşımların ülkemizde maalesef yeterince dikkate alınmadığını ortaya koymaktadır. Teklif, Türkiye'de de benzer standartların yakalanabilmesi amacıyla verilmiştir."



