Gazeteci Gülşen İşeri gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı; şikâyetçi bir akademisyen ve adı gizli!

Gazeteci-yazar Gülşen İşeri'nin dün gözaltına alınıp bırakılmasının nedeninin kitaplarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla BİMER'e yapılan isimsiz bir şikâyet olduğu ortaya çıktı.

Bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olan ve ismini gizleyen şahıs, 2017'de BİMER'e verdiği şikâyet dilekçesinde kitapları nedeniyle Gülşen İşeri'den şikâyetçi oldu.

İsmini vermeyen akademisyen, 'alanı olan kentsel dönüşüm konusunda araştırma yaparken İşeri’nin 'Ateşin ve Sürgünün Gölgesinden Kentsel Dönüşüm” ve “Metropol Sürgünleri” adlı iki kitabını da okuduğunu' ve kitaplarda hem 'PKK terör örgütü propagandası' hem de 'komünist/sosyalist devrimci terör örgütü propagandası' yaptığını iddia etti.

Bu iddia üzerine İşeri hakkında yakalama kararı çıkartılırken, yazarın 2010 yılında basılan 'Metropol Sürgünleri' kitabı ile 2014 tarihinde yayınlanan 'Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde Kentsel Dönüşüm' çalışması suçlama konusu yapıldı.

İşeri, dün (22 Ocak) pasaportunu yenilemek için gittiği nüfus müdürlüğünde dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Saatlerce gözaltında tutulduktan sonra ifadesi alınan ve ardından serbest bırakılan İşeri de isimsiz ihbarcı hakkında şikayetçi oldu.

İfadesinde kitaplarının uzun zaman önce basıldığını, bugüne dek haklarında bir işlem yapılmadığını anlatan İşeri, bugün ise kitaplarının suçlamaya konu olduğunu belirtti. Kitaplarından “Metropol Sürgünleri”nde büyük kentlerdeki yoksulları ve onların fikirlerini yansıttığını, diğer çalışması “Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde Kentsel Dönüşüm” sürgünün gölgesinde kentsel dönüşümü mercek altına aldığını hatırlatan İşeri, bu çalışmalarının hâlâ kitapçılarda satışta olduğunu vurguladı.

Kendisi hakkında iftirada bulunulduğunu belirten İşeri, ismi gizli olan kişiden şikayetçi oldu ve “Uğradığım mağduriyet sebebiyle cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

İşeri hakkında ismini gizleyen şahsın dilekçesi ve İşeri hakkındaki yakalama kararına ilişkin tutanaklar şöyle: