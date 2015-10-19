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Gazeteci Güliz Vural, insan kaçakçılığını belgeleyen röportaj için gittiği Midilli'de gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Vural, eşinin gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu

19 Ekim 2015 16:16

Gazeteci Güliz Vural, insan kaçakçılığını belgeleyen foto-röportaj için gittiği Midilli'de gözaltına alındı. Gazetecinin gözaltına alınmasını sosyal medyada gazeteci eşi Fatih Vural duyurdu.

Fatih Vural, "Mültecilerle 'ölüm' botuna binip Behramkale'den Midilli'ye geçen, halen gözaltıda olan gerçek bir gazeteci eşim var. Üzüntü ve gurur..." şeklinde bir not paylaştı.

Gece saatlerinde gerçekleşen gözaltı ile ilgili olarak Fatih Vural, "Bu zor günde yanımızda olan herkese teşekkür ederim; ama özellikle Yasemin Çongar ve Türk Dışişleri'nin verdiği muazzam desteğe minnettarım" dedi.

 


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