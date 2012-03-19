Gazeteci-general takası iddiası gerçek mi?

T24 - Suriye'de kaybolan Hamit Coşkun'un ağabeyi Yahya Coşkun, CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Coşkun kendilerine ulaşan bilgi ve iddiaları anlattırken, ''Bu tamamen masa başında hazırlanmış bir haber. Bunun düşünülmesi bile çok ayıp. Türkiye kendisine sığınan birini teslim edebilir mi?'' dedi.

Suriye'de kaybolan ve haber alınamayan iki gazeteci için bekleyiş sürüyor. Kayıp gazetecilerden Hamit Coşkun'un ağabeyi Yahya Coşkun, CNN Türk ekranlarında son durumu anlattı. Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Coşkun iki gazetecinin istihbaratın elinde olduğunu iddia ederken generallerle takas iddiasını ise yalanladı.

Yahya Coşkun, kendilerine ulaşan bilgiler ve iddialara dair şunları söyledi:

Suriye bir devlet gibi işlemiyor şu anda anladığımız kadarıyla. 10 gündür haber alamıyoruz kendilerinden. Köylülerden gelen farklı haberler vardı istihbaratın aldığı yönünde. Bizim bugün öğrendiğimize göre şu anda Suriye istihbaratının elindeler. Hem meclisteki yetkililer hem de sivil toplum kurumları büyük çaba harcıyor. Bizim resmi olmayan kaynaklardan edindiğimiz ve teyit ettirdiğimiz bilgiye göre ikisi de yaşıyor ve istihbaratın elindeler. Yaralı olup olmadıkları muallakta kaldı ama epey bir hırpalandıkları kesin. Kayıp olan diğer gazeteci Adem Özköse de çok tecrübeli bir gazetecidir. Bir çok çatışma alanında bulundu. Sünni Şii kardeşliğine hizmet etmeye çalıştı. Nerede Sünni Şii kardeşliği için konuşan biri olursa gidip onu konuşturuyordu.

Kayıp gazeteciler Türkiye'nin elindeki muhalif Suriyeli generalle takas edilecek deniyor... Bu konuda bir bilginiz var mı?

Bu konuda resmi bir açıklama ya da doğrulama zaten yok. Bu tamamen masa başında hazırlanmış bir haber. Bunun düşünülmesi bile çok ayıp. Türkiye kendisine sığınan birini teslim edebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi, bunun pazarlığı yapabilir mi? Böyle bir şey kesinlikle yok...