AKP kayıp 2 gazeteci için Esad yönetiminden yanıt bekliyor

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Suriye sınırına “tampon bölge” oluşturulmasına yönelik alınmış bir karar olmadığını söyledi. Çelik, kayıp 2 Türk gazeteci için resmi başvuru yapıldığını da belirtti.

Çelik, Suriye sınırına “tampon bölge” oluşturulacağı iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Tampon bölge iddiaları

“Tampon bölge konusunda alınmış bir karar yoktur. Büyükelçiliğin resmen çekilmesi, kapatılması sözkonusu değil. Şam’daki başkonsosluğun işlemleri askıya alınmıştır. Halep'teki başkonsolosluğumuz çalışmalarına devam ediyor.

Suriye halkıyla bizim bir sorunumuz yoktur. Humus’taki vahşet, Bosna-Hersek’teki vahşetle eşdeğerdir. Devlet Başkanı Beşar Esad, kendisine iletilen mesajlara karşı zaman kazanma taktiğiyle hiçbir şey yapmadı.”

Kayıp gazeteciler

Kayıp iki Türk gazeteciyle ilgili Suriye yönetimine resmi başvuruda bulunulduğunu belirten Çelik, “Suriye yönetimi gazetecilerin elinde olduğuna dair açıklama yapmamıştır. Türkiye, Suriye hükümetine resmi çağrı yapmış ve başvuruda bulunmuştur. Henüz cevap verilmedi. Takas iddiası henüz teyid edilmedi” dedi.

Afganistan'da şehit olan 12 asker

Afganistan’da düşen helikopterde 12 Türk askerinin şehit olmasına yol açan kazayı da değerlendiren Hüseyin Çelik, “Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardım amaçlı olarak dünyanın birçok bölgesinde bulunuyor. Düşen helikopter savaşa giderken saldırıya uğramış değildir. Askerimiz Afgan halkının güvencesidir. Afganistan’da en çok sevilen bizim askerimiz seviliyor. Afgan halkıyla çatışırken, ihtilaf sırasında hayatını kaybetmemiştir. Bir kaza meydana gelmiştir” diye konuştu.

Olaylı Nevruz açıklaması

Nevruz kutlamasında çıkan olaylara da değinen Çelik, “Bir hukuk devletinde her şey yasalar çerçevesinde olmalıdır” dedi.