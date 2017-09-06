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Dünya

Gazeteci Gauri Lankesh öldürüldü

"Korkusuz bir gazeteci, susturulmak için en acımasız şekilde öldürülmüştür"

06 Eylül 2017 19:09

Hindistan'ın tanınmış gazeteci ve insan hakları savunucularından Gauri Lankesh, Bangalore'deki evinin önünde vurularak öldürüldü.

Polis, Lankesh'in üç saldırgan tarafından Salı akşamı evine girerken vurulduğunu ve kısa süre sonra yaşamını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan Basın Kulübü tarafından yapılan açıklamada, cinayetin Lankesh'in çalışmalarıyla bağlantılı olduğuna inanıldığı belirtilerek, "Haksızlıklara karşı çıkan ve her zaman adalet için ayağa kalkan korkusuz ve bağımsız bir gazeteci, susturulmak için en acımasız şekilde öldürülmüştür" denildi.

Gauri Lankesh geçen yıl Hindistan Halk Partisi (BJP) liderleri hakkında yayınladığı bir rapor nedeniyle hakaret suçundan mahkûm edilmişti. Altı ay hapis cezasına çarptırılan Lankesh kefaletle serbest kalmıştı.

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