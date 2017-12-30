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Yaşam

Gazeteci Fatma Karaağaç, 11 bin 500 kişilik ByLock listesinde yer aldı, kendisini kovan Habertürk'e sordu: Haber yapmayı düşünüyor musunuz?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı telefonuna iradesi dışında ByLock yüklenen kişilerin listesini açıklamıştı

30 Aralık 2017 21:00

Habertürk’te sunuculuk yaptığı sırada telefonundan ByLock çıktığı iddiasıyla kovulan Fatma Karaağaç’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “iradeleri dışından telefonlarından Bylock ile temas kurulduğu açıklanan 11 bin 500 kişilik  listede yer aldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Karaağaç, Habertürk TV Müdürü Veyis Ateş ve Habertürk gazetesini etiketlediği mesajda "İradem dışında yüklenildiği iddia edilen 11.500 kişilik ByLock Listesinde benim de numaram haber yapmak ister misiniz?” diye sordu.

 

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