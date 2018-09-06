Gazeteci Fatih Polat'a yeniden yargılandığı davada para cezası

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a yargılandığı davada 10 bin TL para cezası verildi.
Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın, “süreli yayınlarda kimliğin açıklanması” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Polat’ın avukatı Devrim Avcı hazır bulundu. Avukat Avcı, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Polat’ın beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Polat’ı 10 bin Türk Lirası (TL) para cezasına çarptırdı. Avukat Avcı, kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.
Ne olmuştu?
“Lise öğrencisine ders ortasında gözaltı” başlıklı haberin yayınlandığı 23 Mayıs 2012 tarihinde Evrensel gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olan Polat, “18 yaşından küçük suç failinin kimliğini açıklayacak ve tanınmasına yol açacak şekilde yayın yapması” gerekçe gösterilerek yargılanmıştı.
Polat, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında 10 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme, 24 Mayıs 2013’te kesinleşen kararında Polat hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.