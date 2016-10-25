Gazeteci Fatih Polat ve Vural Nasuhbeyoğlu’na beraat

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu hakkında açılan davada beraat kararı çıktı. Gazeteciler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, Polat ve Nasuhbeyoğlu hakkında evrensel.net’te, 9 Ekim 2015 günü ‘HPG: Yüksekova’da Türk’ün gücünü göreceksiniz diyen polis alıkonuldu’ başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla dava açılmıştı. Polat ve Nasuhbeyoğlu’nun Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları isteniyordu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Barış Vakfı Sözcüsü Hakan Tahmaz, Birgün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Berkant Gültekin'in yanı sıra çok sayıda gazeteci de izledi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da yargılanan gazetecilerle dayanışma için adliyedeydi.

“Söz konusu haber, gazetecilik faaliyetidir”

İlk olarak savunmasını yapan Evrensel Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu, söz konusu haberin gazetecilik faaliyetinden kaynaklı olduğunu belirtti. Nasuhbeyoğlu, "Habere konu olan mesele kamuoyunda çokça tartışılmış, tepki çekmiş bir mevzudur. Herhangi bir kasıt ya da herhangi bir terör örgütünü öven bir ifade yer almamıştır. Kamuoyunu bilgilendiren bir haberdi" dedi.

Nasuhbeyoğlu, haberin yalnızca gazetenin internet sitesinde yer aldığını ve yanlış olduğu anlaşılınca siteden kaldırıldığını beyan ederek, "Haberle ilgili iddia edildiği gibi herhangi kastımız olsaydı haberi kaldırmazdık. Tamamen kamuoyunu bilgilendirme anaçlı gazetecilik faaliyetidir" diyerek beraatini talep etti.

Polat: Gazetecilik suç değildir

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise davaya konu olan haberin öncesini anlatarak savunmasını yaptı. Polat, Yüksekova'da 2015 Ağustos'ta özel harekat timlerinin inşaat işçisi 50 kişiyi gözaltına aldığını ve görüntülerde bir özel harekat polisinin işçilere "Türkün gücünü göreceksiniz" dediğini, ardından da Hakkari Valisi'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlattı.

Bu konuşmayı yapan özel harekat polisinin kaçırıldığı haberinin 10 Eylül 2015'te Hürriyet gazetesinde de yer aldığını ifade eden Polat, "Söz konusu haber bizde 9 Eylül günü çıkmıştı. Aynı haber 10 Eylül'de Hürriyet'te yer aldı. Bu haber sebebiyle Hürriyet'e de dava açılmamasını temenni ediyorum. Haber internet sitemizde 2 saat kaldı; kaçırılan kişinin Yüksekova'daki polis olmadığı anlaşılınca haberi siteden kaldırdık. Biz iki yönetici, 2 saat için 3 ayrı suçlamadan yargılanıyoruz. İddianamede haberin propaganda amaçlı olduğu söyleniyor. Biz haberci olarak önce haberi teyit etmeye çalışır, teyit edemezsek de iddia diye veririz. Bu haber de iddia olarak verilmiştir. Bu iddianamenin gazeteciliği bastırmaya çalışan ideolojik mizansen olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Polat, "Ben Gazeteciyim İnisiyatifi'nin kurucularından biri olarak tutuklu gazeteci sayılarını takip ediyorum. Dün açıklanan ve RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu tarafından hazırlanan BİA Medya Gözlem Raporu'na göre, bugün itibariyle 106 gazeteci, yazar TMK, TCK'dan dolayı Ekim ayına cezaevinde girdiler. Yaptıklarımız doğrudan gazetecilik faaliyetidir. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Suçlamaları reddeden Polat, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun maddi unsurunun oluşmadığını belirterek Fatih Polat ve Vural Nasuhbeyoğlu'nun beraatine karar verdi.