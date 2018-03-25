Gazeteci Fatih Ertürk, devlet belgeleriyle FETÖ'yü anlattı

Halk TV programcısı, gazeteci Fatih Ertürk'ün resmi devlet kurumlarının belgeleriyle 'FETÖ'yü anlattığı “Belgelerle bir ortaklığın sicili- SİCİL” kitabı çıktı. Kitabın önsüzünde temel soruların önemli yanıtlarının arandığını ifade eden Ertürk, “Fethullah Gülen hareketiyle ilgili, 'İlkokul mezunu bir vaiz ahtapotun kolları gibi 80’den fazla ülkeyi sarıp sarmalayan böyle bir organizasyonu nasıl kurdu' sorusu sorulmuş ve bunun cevaplarına bakılmıştır” dedi.

Vafgo Yayınları'ndan çıkan kitapta, hareketin gizli ve görünmeyen elinin kim ve kimler olduğu, nasıl bu kadar destek alıp bir ülkeyi nasıl sessizce işgal edebildikleri ve cemaatin destekçileri konusunda önemli sorulara da belgelerle yanıt veriliyor.

“Devletin resmi tarihine ve kayıtlarına göre Fethullah Gülen aslında kimdir” bölümüyle başlayan kitapta, TBMM FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu’ndaki görüşmelere ve sunulan belgelere yer veriliyor. Ertürk kitabında, “AKP, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'na neden FETÖ sempatizanı isimler getirdi” başlığında önemli bir konuyu da gündeme taşıyor.

Kitapta, “AKP, her ne hikmetse darbe komisyonunun FETÖ darbesinin tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmasına açık ve net bir biçimde engel olmuş, komisyon çalışmalarını yer yer engellemiş, devlet görevlilerinin gelip bilgi vermesine zorluk çıkarmıştır, Yani AKP bu komisyonun bu darbe girişimini ortaya çıkarmasını açık ve net istememiştir. Ya da işin gerçeği; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu darbenin ortaya çıkarılmasının önünü en güçlü bir biçimde kesmiştir” iddiasına da yer veriliyor.