Gazeteci Ertuğrul Akçaylı hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Ertuğrul Akçaylı 1 Aralık, Salı günü hayatını kaybetti.

80 yaşında hayatını kaybeden Akçaylı'nın vefatı ile ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu başsağlığı mesajı yayınladı.

TGC'nin mesajında "Kıdemli üyemiz, değerli gazeteci Ertuğrul Akçaylı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar önemli hizmetler veren Ertuğrul Akçaylı’nın ailesine, yakınlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.



Akçaylı’nın cenazesi bugün (1 Aralık- Salı) saat 15.00’de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ertuğrul Akçaylı kimdir?

1940 yılında Edremit’de doğdu. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Mesleğe 1960 yılında Türkiye Spor Gazetesi’nde başladı. Zafer, Dünya, Hürriyet, Son Havadis, Radikal, Fanatik ve Posta Gazetesi’nde çalıştı. Türkiye Futbol Federasyon basın danışmanlığı görevini üstlendi. Almanca bilen Sürekli Basın Kartı taşıyan Akçaylı, evli iki çocuk sahibiydi.