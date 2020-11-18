Gazeteci Ertan Karasu yaşamını yitirdi

Gazeteci Ertan Karasu, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Karasu. uzun yıllar yazılı basında çalıştı, daha sonra TRT Haber Dairesi'nin kuruluşunda yer aldı ve en son Kanal D Ankara Temsilciliği yaptı.

Ertan Karasu kimdir?

1938 Kırklareli doğumlu Ertan Karasu ilkokulu Erzurum İsmet Paşa İlkokulu'nda Ortaokul ve Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu. Karasu, Gazi üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’dan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1959 yılında başladı. Çeşitli gazeteler ve Basın-Yayın Genel Enformasyon müdürlüğünde görev aldı. 1965 yılında Ankara'da TRT Haber Merkezine girdi. TRT’de dış haberler ve televizyon haberlerinde muhabir ve yönetici olarak çalıştı. TRT Haber merkezi kurucularından biri olan Karasu, Örsan Öymen, Zeki Sözen, Haluk Tuncalı ve Özden Vardar'la birlikte görev aldı. Ankara televizyon müdürlüğü, yayın müfettişliği yaptı. Karasu 1982 de TRT Genel Müdürdür Yardımcısı iken emekli oldu.

Karasu, 3 yıl TRT Haber Merkezi'ne ‘Gündem’ adlı programı hazırladı. Daha sonra Ankara'da Ulus gazetesi genel yayın yönetmenliği, Milliyet gazetesi Ankara temsilci yardımcılığı, Meydan gazetesi Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu ve köşe yazarlığı yaptı.

HBB, ve BRT televizyonlarının Ankara temsilciliğini yaptı ve çeşitli programlar sundu. Son olarak sürdürdüğü Kanal D Ankara Temsilciliği görevinden ayrılıp 39 yıllık meslek hayatına son verdi.

Birçok derneğe üye olan Karasu, bir süre Ankara Gazeteciler Cemiyeti İkinci Başkanlığı ve 5 yıl da Ankara Galatasaraylılar Derneği Başkanlığında bulundu. Karasu aynı zamanda eski Reuters çalışanı Örpen İstanbullu’nun babası ve Reuters’in eski haber müdürü Hamdi İstanbullu’nun kayınpederiydi.