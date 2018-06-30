Gazeteci Erol Türegün hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu önceki üyelerinden, Basın Şeref Kartı ve 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Erol Türegün 29 Haziran 2018 Cuma günü sabaha karşı saat 02.00 sıralarında vefat etti.

Hürriyet gazetesinin eski yazı işleri müdürlerinden biri de olan 81 yaşındaki Türegün, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Türegün’ün cenazesi cuma günü ikindi namazına mütakip Karacaahmet Şakirin Camii’ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Şakirin Camii’ndeki törende taziyeleri kızları Filiz Süzer Türegün ile Figen Türegül kabul etti. Babasının dünyanın en iyi babası olarak tanımlayan Filiz Süzer Türegün, "Mükemmel bir babaydı. Çok şanslıydık. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Erol Türegün'ün cenazesine Hürriyet gazetesinin eski ve yeni çalışanlarıyla, aile dostları ve sevenleri katıldı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Hürriyet gazetesi yazarları Yalçın Bayer, Emre Özpeynirci, Muammer Elveren ile Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seçkin Türesay, gazetenin eski yazıişleri müdürleri Nejat Seçen ve Ercüment Erkul ile gazeteciler katıldı.

Vahap Munyar: Efsane yazı işleri müdürüydü

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, uzun yıllar mesai yaptığı Erol Türegün'ü şu sözlerle anlattı:

"1984'de ilk Hürriyet'e girdiğimde tanıdım. Uzun yıllar yazı işleri müdürümüz olarak çalıştı. Bir iki yıllık bir dönemde genel yayın yönetmenliği de yaptı. Bizim için efsane yazı işleri müdürüydü. Gazeteciler bazen geçimsiz insanlar olarak da bilinir. Kimseyi kırmayan, en stresli anında bile kırmayan örnek bir büyüğümüzdü."