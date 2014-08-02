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Spor

Gazeteci Erkan Koyuncu yaşamını yitirdi

Galatasaray antrenmanını takip ederken, Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ndeki demir kapıya sıkışan Sabah Gazetesi foto muhabiri Erkan Koyuncu hayatını kaybetti

02 Ağustos 2014 19:38

Sabah gazetesi foto muhabiri Erkan Koyuncu, yaşamını yitirdi. Acı haberi yakınları ve Galatasaray'ın Yöneticisi Mehmet Karlı verdi.

DHA'nın haberine göre, hastane yönetiminin Erkan Koyuncu'nun kardeşi ve yakınlarına son durumu bildirdiği ve acı haberi alan yakınlarının gözyaşı döktüğü görülürken, olayın başından beri yakından ilgilenen Galatasaray yöneticisi Mehmet Karlı ise hastane dışına çıkarak, "Maalesef hayata döndürülemedi. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 2 saattir kalp masajı yapılıyordu ama olmadı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ne sabah antrenmanını takip etmek üzere gelen gazetecilerden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Erkan Koyuncu, tesisin demir kapısına sıkışarak feci bir kaza geçirmiş ve ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Erkan Koyuncu, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtulamadı.

 

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