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Yaşam

G.Saray tesislerinde bir muhabirin başı kapıya sıkıştı, hayati tehlikesi sürüyor!

Doktorların müdahalesini Galatasaraylı futbolcular endişeli gözlerle izledi

02 Ağustos 2014 14:53

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ne sabah antrenmanını takip etmek üzere gelen gazetecilerden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Erkan Koyuncu'nun başı tesisin demir kapısına sıkıştı. 

Basın mensupları 10.00'daki antrenmanın başlamasıyla birlikte içeri alınırken kapıdan geçen Koyuncu, demir kapının kapandığını görmeyerek araya sıkıştı. 

Görevliler olayı fark edip kapıyı açıncaya kadar çok kısa sürede bir anda kanlar içinde yerde kalan Koyuncu'ya ilk müdahaleyi kulüp doktorları yaptı. 

Doktorların müdahalesini Galatasaraylı futbolcular da endişeli gözlerle izledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, Selçuk İnan, Semih Kaya ve kaleci antrenörü Cláudio Taffarel, Koyuncu'nun başından bir an olsun ayrılmadı. 

Yaralı foto muhabiri tesislere gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, takımın antrenmanı da yaşanan talihsiz kaza nedeniyle iptal edildi. 

Çok kan kaybeden Erkan Koyuncu'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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