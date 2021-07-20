Gazeteci Erk Acarer'e tehdit: Pişmiş yumurta üzerine sarılı kağıtta “Sen bekle” yazıyor

Berlin’de evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan Birgün gazetesi yazarı, gazeteci Erk Acarer, bu kez de tehdit edildi. Evine “Sen bekle” yazılı kağıda sarılmış pişmiş yumurta atıldığını duyuran Acarer, "Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" dedi.

Almanya’nın Berlin kentinde bulunan evinde daha önce bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan BirGün yazarı Erk Acarer'e bu kez de evinin bahçesine tehdit mesajı bırakıldı. Acarer, evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.

Acarer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar. Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi" dedi.

Acarer, açıklamasında, "Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.