Gazeteci Erk Acarer'e bıçaklı saldırı!

Gazeteci Erk Acarer, Twitter hesabından evinin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını duyurdu. Acarer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Acarer, "Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım" dedi.

"Asla faşizme teslim olmayacağım"

Acarer, "Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek" ifadelerini kullandı.