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Yaşam

Gazeteci Ergun Çağatay hayatını kaybetti

Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Çağatay, 1983 yılında Paris'teki Orly Havaalanı'na düzenlenen bombalı saldırda ağır yaralanmıştı

16 Şubat 2018 21:18

Ünlü  fotoğraf sanatçısı, gazeteci Ergun Çağatay, açık kalp ameliyatı olduğu Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 79 yaşında hayatını kaybeden Çağatay, 1983’de Paris'te Orly Havaalanı’ndaki bombalı saldırıda ağır yaralanmış, uzun süre süre yanık tedavisi görmüştü. Çağatay, 18 Şubat Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ergun Çağatay, 50. Sanat yılını, 2014 yılında ‘merceğimdeki 50 yıl’ sergisiyle kutlamıştı. Kızı Yasemin Oytaç, babasının geçtiğimiz Pazar günü açık kalp ameliyatı olduğunu belirterek, "Ameliyatı çok ağır geçmişti" dedi. Yasemin Oytaç, Mayıs ayında bir sergisi olacaktı. Türkiye'de yaşayan Almanlarla ilgili bir çalışması vardı. Onun hazırlığını yapıyordu. Enerji dolu yeni projler yenilikler peşinde koşan bir insandı" diye konuştu.

Ergun Çağatay, 50. Sanat yılını, 2014 yılında ‘merceğimdeki 50 yıl’ sergisiyle kutlamıştı. Kızı Yasemin Oytaç, babasının geçtiğimiz Pazar günü açık kalp ameliyatı olduğunu belirterek, "Ameliyatı çok ağır geçmişti" dedi. Yasemin Oytaç, Mayıs ayında bir sergisi olacaktı. Türkiye'de yaşayan Almanlarla ilgili bir çalışması vardı. Onun hazırlığını yapıyordu. Enerji dolu yeni projler yenilikler peşinde koşan bir insandı" diye konuştu.

Çağatay için 18 Şubat Pazar günü saat, 11.00'de Şişli'deki  Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nda tören düzenlenecek. Çağatay, buradaki törerin ardından  Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

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