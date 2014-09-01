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Yaşam

gazeteci Ercan Yılmaz hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Ercan Yılmaz'ın ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı

01 Eylül 2014 20:53

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Cemiyet üyelerinden Şuule Yılmaz’ın eşi gazeteci Ercan Yılmaz’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ercan Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz, Ercan Yılmaz’ı kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Ercan Yılmaz’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ercan Yılmaz’ın ailesine  ve basın topluluğumuza  başsağlığı diliyoruz” dedi.

Ercan Yılmaz’ın özgeçmişi
1962 yılında Sakarya Doğançay’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) başladı, 1987 yılında Anadolu Ajansı’na geçti. Emekli olana kadar redaktör-muhabir ve istihbarat şefi olarak görevini sürdürdü. İngilizce bilen Ercan Yılmaz evli ve bir çocuk babasıydı

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