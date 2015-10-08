Bir süredir Halk Tv’de ‘Vaziyet-i Umumi’ isimli programı hazırlayıp sunan gazeteci Enver Aysever, Halk TV’den kovulduğunu duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından haberi paylaşan Aysever, “Sevgili dostlar tek kuruş almadan emek verdiğimiz @halktvcomtr’den kovulduk” diye yazdı.

Konuyla ilgili odatv’ye konuşan Aysever, ‘Türkiye’nin hassas bir süreçten geçtiği, yayının da bıçak sırtı bir yayın olduğu, o yüzden de ara vermek istendiğinin’ söylendiğini, kendisinin de bitmesinin daha doğru olacağını ilettiğini aktardı.

Aysever, şöyle devam etti:

“Ara vermek çünkü bildiğiniz üzere kamuoyu duymadan durumu idare etmek. Benim de buna boyun eğmem mümkün değil. Her mahallenin ağası var. Bu ağalar da çeşitli biçimlere, kılıklara girmiş patronlar. Bu patronlar çok sesli bir medyayı ve hakiki bir muhalefeti istemiyorlar. Benim iktidarım iyi iktidar, benim muhalefetim iyi muhalefet gibi bir acılı anlayışın içerisindeyiz.”