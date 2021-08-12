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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı

Ayaklarından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 Ağustos 2021 14:59

Gazeteci Emre Erciş, İstanbul Fatih’te evine yakın bir bölgede silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Erciş, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erciş'e, Fatih ilçesi Silivrikapı'daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Erciş'in avukatı Harun Akdere, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Akdere, Erciş'in sağlık durumunun iyi olduğunu, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifaden Akdere şunları kaydetti:

Müvekkilim Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğun öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız.” Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Erciş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e dair paylaşımlarda da bulunmuştu. 

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