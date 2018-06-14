Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün gözaltı süresi uzatıldı

Bir haftadır gözaltında olan gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkındaki gözaltı süresi yedi gün daha uzatıldı.

Öztürk, 8 Haziran’da sabah karşı 02:30'da gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Avukat Efkan Bolaç, dün, gözaltı süresinin yedi gün daha uzatıldığını açıkladı.

Çağdaş Ses: Oda TV ve Yeni Şafak hedef gösterdi

Çağdaş Ses, Ece Sevim Öztürk’ün gözaltına alınmasıyla ilgili geçtiği haberde şu ifadelere yer vermişti:

"Gazeteci Ece Sevim Öztürk, iftiracı medyanın hakkında başlattığı karalama kampanyası sonucu gözaltına alındı. Oda TV yazarları Nihat Genç ve Mustafa Önsel, gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında saldırı niteliği taşıyan suçlamalar ve asılsız beyanlar ortaya atmıştı. Yandaş Yeni Şafak gazetesi, CHP üyesi Öztürk’ün hazırladığı belgeselin ‘FETÖ’yle bağlantılı kişilerce hazırlandığı’ iftirasını içeren haber yapmıştı."

Öztürk hakkında ne yazıldı?

Nihat Genç, 4 Haziran’da Oda TV’de yayınlanan “Muharrem İnce bu sızıntılara dikkat etmeli” başlıklı yazısında Ece Sevim Öztürk'ün bir Twitter hesabının Fethullah Gülen destekçileri tarafından alkışlandığını, "Öztürk’ün bu kesimlerce 'kahraman' ilan edildiğini" savunarak, “Youtube'da para bağışlama sitesi var, hesabını veriyorsun belli oranlar dahilinde, takipçiler bağışta bulunuyor, bağışta bulunan kimler?” dedi.

Öztürk’ün Mustafa Önsel’i 15 Temmuz darbesini desteklemekle itham ettiğini yazan Genç, yazısında "FETÖ davasından tutuklu bulunanların Öztürk aracılığıyla dışardaki subayları tehdit ettiğini" ileri sürdü.

Yeni Şafak’ın 3 Haziran tarihli “Yoldaşının FETÖ aşkı” başlıklı haberine de gönderme yapan Genç, sözlerine özetle şöyle devam ediyor:

“Ece Sevim Öztürk kalkmış, 15 Temmuz gecesinde Deniz Kuvvetleri'ne dair bir belgesel yayınlamış. Belgesel şunu söylemeye çalışıyor; Fetöcü askerler suçsuz, 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetler'deki Fetöcüler darbe yapmadı, darbeyi yapan asıl hükümettir. İşte Fetöcü hesapların alkışlayıp “kahramanlaştırdığı” ifadeler de burası.

“(…) Ece Sevim Öztürk'ün bir de müktesebatına bakıyorsun, bu kadının tutanaklara o gece olup bitenlere, filmlere, kameralara hakim olacak aslında o gece ne oldu anlayacak bir zekası birikimi var mı, yok, sıfır, peki bu kadar ‘tutanağı’ ve ‘belgesel yapılacak dokümanları’ eline kim veriyor? İşte burası muamma. Ne muamması, anlaşılmayacak ne var? (…)”

Öztürk: Bu ülkede kadına bakış bir gün değişecek

Ece Sevim Öztürk, Nihat Genç’in bu yazısında bahsi geçen Yeni Şafak haberinde kullanılan eski bir fotoğrafına istinaden Twitter hesabından şunları yazdı:

"Bu ülkede kadına bakış bir gün değişecek elbet. Bir kadın asla işinde başarılı olamaz, kendi başına düşünemez, araştırma yapamaz. Bunu desteklemek için de 30 yaşındaki gazeteci kadının 20 yaşındaki bir tatil fotoğrafını bulalım, "canım bu çocuk ne anlar" dedirttiririz :))"

Mustafa Önsel ise 6 Haziran tarihli “FETÖ'cü generallerin kiralık kalemi” başlıklı yazısında Öztürk’le Twitter üzerinden mesajlaşmaları üzerinden Öztürk’ün cezaevindeki generallerle sıkı fıkı ilişki olduğunu öne sürdü.

"Öztürk’ün, kamuoyu oluşturmak, geleceğe dönük kumpas hazırlamak için son kozlarını kullanan FETÖ’nün oyununun bir parçası olduğunu" iddia eden Önsel, "Fethullah Gülen destekçilerinin kendisini Öztürk’ün tweet’leri üzerinden hedef gösterdiğini" söyledi.