Gazeteci Ece Sevim Öztürk tahliye edildi

Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün 15 Temmuz darbe girişimi hakkında hazırladığı belgesel ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu yargılandığı davanın 2. duruşması bugün İstanbul 37. ACM'de görüldü.
Mahkeme, Ece Sevim Öztürk’ü “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm ederek, istinaf süreci öncesinde tahliyesine hükmetti.
Öztürk'ün avukatı Efkan Bolaç, "Kararı istinafa götüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Öztürk, CHP'ye yakınlığıyla tanınan Çağdaşses'in yayın yönetmenliği görevini sürdürüyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan şüpheli Öztürk,20 Haziran'da tutuklanmıştı.