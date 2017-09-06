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Yaşam

Gazeteci Doğan Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılanlar arasında; Metin Feyzioğlu, Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Faruk Bildirici ve Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor

06 Eylül 2017 18:07

Datça’daki evinde hayatını kaybeden gazeteci Doğan Yurdakul, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın, Nihat Genç, Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Oğuz Oyan, İlhan Taşcı, Şenal Sarıhan, İlhan Cihaner, Muteber Cihaner, Hikmet Çiçek, Erdem Gül, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri, Utku Çakırözer, Haluk Hepkon, Gökhan Atılgan, Ahmet Müfit, Hamdi Yaver Aktan, Nusret Senem, Ahmet Yıldız, Can Erenoğlu, Aylin Nazlıaka, Yılmaz Ateş, Nurzen Amuran, Yalçın Küçük, Tevfik Kızgınkaya, Tülin Daloğlu, Faruk Bildirici, Merdan Yanardağ, Hikmet Çetin, Zeynep Gürcanlı'nın da bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yurdakul'un tabutunu, Soner Yalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu en önde omuzladı. 

Cenazeden görüntüler şöyle:

     

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