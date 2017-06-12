T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci Heper'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

12 Haziran 2017 23:48

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Doğan Heper, son yolculuğuna uğurlandı. Heper için 53 yıl görev yaptığı Milliyet gazetesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Heper'in eşi İffet Heper, kızları Başak Heper Kızıldemir ile Demet Heper'in yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Heper'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konuşmakta zorlanan Belovacıklı, "53 yıl boyunca hayatının en önemli noktası Milliyet oldu. Milliyet'in ilkelerine sahip çıkmak, onun için birinci öncelikti.

Bugün geride bıraktığı en önemli miras da bu zaten. Bu mirası gençler olarak siz devam ettireceksiniz. Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Doğan Heper'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Heper'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Doğan Heper kimdir?

 

Doğan Heper, 1937'de İstanbul Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Heper, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.

Heper, 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Milliyet'te toplam 53 yıl görev yapan Heper, Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi Üyeliği görevini de üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünde ve İletişim Fakültesinde ders veren Doğan Heper, gazetecilik yaşamını 3 yıl önce kaleme aldığı "Milliyet'le 50 yıl" kitabında topladı.

 

ETİKETLER

doğan hepermilliyetcenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24