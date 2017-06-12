Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Doğan Heper, son yolculuğuna uğurlandı. Heper için 53 yıl görev yaptığı Milliyet gazetesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Heper'in eşi İffet Heper, kızları Başak Heper Kızıldemir ile Demet Heper'in yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Heper'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konuşmakta zorlanan Belovacıklı, "53 yıl boyunca hayatının en önemli noktası Milliyet oldu. Milliyet'in ilkelerine sahip çıkmak, onun için birinci öncelikti.

Bugün geride bıraktığı en önemli miras da bu zaten. Bu mirası gençler olarak siz devam ettireceksiniz. Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Doğan Heper'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Heper'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Doğan Heper kimdir?

Doğan Heper, 1937'de İstanbul Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Heper, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.

Heper, 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Milliyet'te toplam 53 yıl görev yapan Heper, Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi Üyeliği görevini de üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünde ve İletişim Fakültesinde ders veren Doğan Heper, gazetecilik yaşamını 3 yıl önce kaleme aldığı "Milliyet'le 50 yıl" kitabında topladı.